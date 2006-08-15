Dell отзывает 4,1 млн ноутбуков из-за опасности возгорания аккумуляторов

Американский производитель компьютеров Dell Inc. объявил, что отзывает 4,1 млн ноутбуков для замены аккумуляторов в связи с их неисправностью. Специалисты Dell отмечают, что неисправные аккумуляторы, произведенные Sony, могут перегреваться и самовозгораться.

Представители американской компании сообщили, что отзыву подлежат ноутбуки моделей Latitude, Inspiron, XTS, поступившие в продажу в период с 1 апреля 2004 г. по 18 июля 2006 г., сообщает (С) Associated Press.

РБК