Dell отзывает 4,1 млн ноутбуков из-за опасности возгорания аккумуляторов
08:30, 15 августа 2006Наука и IT
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Отзыву подлежат ноутбуки моделей Latitude, Inspiron, XTS
Американский производитель компьютеров Dell Inc. объявил, что отзывает 4,1 млн ноутбуков для замены аккумуляторов в связи с их неисправностью. Специалисты Dell отмечают, что неисправные аккумуляторы, произведенные Sony, могут перегреваться и самовозгораться.
Представители американской компании сообщили, что отзыву подлежат ноутбуки моделей Latitude, Inspiron, XTS, поступившие в продажу в период с 1 апреля 2004 г. по 18 июля 2006 г., сообщает (С) Associated Press.
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