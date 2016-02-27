Суд США поддержал Samsung в патентном споре с Apple

Федеральный апелляционный суд США по федеральному округу Вашингтон отменил вердикт присяжных о выплате компании Samsung штрафа на сумму $119,6 млн американской корпорации Apple. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

В мае 2014 года присяжные пришли к выводу, что Samsung незаконно использует три патента Apple, в том числе на технологию «slide to unlock», которая используется при разблокировке экрана, а также так называемые «быстрые ссылки». Южнокорейскую компанию обязали выплатить конкуренту $119,6 млн. Apple, в свою очередь, признали виновной в нарушении патента Samsung на сжатие цифровых фотографий и видео. Компанию обязали выплатить $158 тыс.

Теперь суд признал патенты Apple на функцию «slide-to-unlock» и «быстрые ссылки» недействительными, назвав эти технологии «очевидными». Кроме того, суд пришел к выводу, что Samsung не нарушала еще один патент. В итоге штраф в $119,6 млн был отменен.

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Суд также оставил в силе решение о том, что Apple нарушила патент Samsung на сжатие цифровых фотографий и видео. Таким образом американская корпорация обязана возместить ущерб в размере $158 тыс..

Пресс-секретарь Apple отказался от комментариев. В свою очередь, представитель Samsung назвала решение суда «триумфальной победой». «Сегодняшнее решение доказывает, что мы не нарушали ни один из патентов Apple», — сказала пресс-секретарь.

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«Патентные войны» между двумя компаниями идут с 2011 года. Apple дважды подавала на Samsung в суд, первоначальная сумма этих исков составляла $4,5 млрд. В 2012 годe суд пришел к выводу, что Samsung нарушила шесть патентов Apple, в том числе и те, которые касались элементов дизайна. В итоге южнокорейская компания согласилась выплатить $548 млн.​