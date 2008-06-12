Чтобы лететь в космос, Сергей Брин заплатил за особый космический корабль

Американская компания Space Adventures, специализирующаяся на космическом туризме, объявила в среду о заключении с Роскосмосом соглашения об организации первого коммерческого полета космического корабля "Союз" к Международной космической станции (МКС), передает агентство Франс Пресс.

"Корабль Союз, который будет использован, будет построен специально для этой миссии отдельно от других "Союзов", которые перевозят экипажи МКС", - говорится в сообщении Space Adventures.

Первый коммерческий полет запланирован на вторую половину 2011 года. Два участника полета и пилот, как и другие космические туристы, пройдут необходимую подготовку.

Как сообщила ранее газета Нью Йорк Таймс, одним из пассажиров этого рейса станет новый инвестор Space Adventures, один из создателей интернет-гиганта Google Сергей Брин (Sergey Brin). По данным издания, Брин вложил в будущий полет 5 миллионов долларов.

"Я большой сторонник исследования и коммерческого освоения космической границы, и я с нетерпением жду возможности отправиться в космос", - сказал он.

На сегодня в космосе побывали пять "космических туристов" - американцы Дэниса Тито (2001 г.), Грэгори Олсен (2005 г.), Ануше Ансари (2006 г.), Чарльз Симони (2007 г.) и гражданин ЮАР Марк Шаттлуорт (2002 г.). Они платили за полет по 20 миллионов долларов.

Сергей Брин родился в Москве, в семье советских математиков. Семья переехала в США в июле 1979, когда ему было 6 лет, по программе иммиграции евреев. В 1995 г. в Стэнфордском университете Брин встретился с другим аспирантом-математиком — Лэрри Пейджем, вместе с которым позже (в 1998) они основали компанию Google. В 2007 г., по оценке "Форбс", финансовое состояние Сергея Брина составляло 16,6 миллиардов долларов (6-е место в списке богатейших американцев). В 2007 г. женился. Довольствуется небольшой квартирой и недорогой машиной, носит джинсы, кроссовки, спортивные куртки. Сергей - автор десятков публикаций в американских академических журналах, периодически выступает на различных национальных и международных научных, деловых и технологических форумах.