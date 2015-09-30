Twitter создает новый продукт, который разрешит публиковать без ограничений в символах - СМИ

Twitter создает новый продукт, который позволит публиковать твиты без ограничений в 140 символов.

Об этом сообщили сразу несколько источников компании, передает Эхо Москвы.

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Ранее новый генеральный директор Джек Дорси заявил, что Twitter тяжело пользоваться, сервис в застое и должен развиваться, привлекая более широкую аудиторию.

Ограничение числа символов – фирменное отличие Twitter с момента выхода на рынок в 2006 году.