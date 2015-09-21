Skype объяснил сбой в работе техническими неполадками

Как сообщила компания, техническому отделу компании удалось найти проблему в работе мессенджера и сейчас ведутся работы по восстановлению работоспособности сервиса. "Мы работаем над тем, чтобы устранить проблему, которая препятствует входу определенных пользователей в сервис Skype", - говорится в сообщении технического отдела Skype.

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Как уточнили в компании, неполадки в работе сервиса начались в понедельник утром и отражаются на работе мессенджера по всему миру. "Пользователи могут быть отключены от сети и не видеть свой статус", - уточнили в компании.

Кроме того, "пользователи испытывают проблемы при попытке зайти в свою учетную запись Skype", отмечается в сообщении в блоге Skype. Те, кому это удается, не могут совершать звонки, поскольку все пользователи в контакт-листе отображаются как "Не в сети", даже если это не так. Сообщения в Skype также не всегда доходят до адресатов, однако сбои при их доставке наблюдаются у небольшого числа пользователей.

О причинах сбоя и сроках восстановления работы сервиса компания пока не сообщает.

Справка УНИАН. Skype – программа, обеспечивающая текстовую, голосовую и видеосвязь через интернет между компьютерами. Сервис Skype также предоставляет платные услуги звонков на мобильные и стационарные телефоны.