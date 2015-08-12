Холодный душ после занятий спортом вредит мышцам - ученые

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на статью в The Journal of Physiology.

В первом эксперименте участвовало более 20 добровольцев, разделенные на две группы. Испытуемые тренировались два раза в неделю в течение 12 недель.

После занятий первая группа принимала холодный душ, температура воды которого составляла 10 °C.

Вторая группа после силовой тренировки выполняла заключительное упражнение на велотренажере.

Оказалось, что мышечная масса и сила мышц увеличились у тех, кто после тренировки катался на "велосипеде".

Во втором эксперименте участники делали силовые упражнения на ноги, а затем также либо обливались холодной водой, либо ездили на велотренажере, после чего ученые брали у людей частички мышечной ткани для анализа.

Исследователи обнаружили, что после обливаний холодной водой активность клеток, участвующих в росте мышечной ткани, была снижена в течение двух дней.

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Ученые утверждают, что полученные ими выводы опровергают представления о том, что холодный душ после занятий спортом помогает мышцам восстанавливаться.