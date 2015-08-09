Тайфун на Тайване: NASA опубликовало видео из космоса
15:11, 09 августа 2015Наука и IT
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NASA показало видео из космоса мощнейшего тайфуна "Соуделор", который обрушился на восток Китая и уже унес жизни нескольких человек на Тайване.
REUTERS
Ролик с изображением движения гигантской воронки был сделан с Международной космической станции, когда она находилась над этим природным явлением.
Как ранее сообщал УНИАН, порывами ветра в восточнокитайской провинции Фуцзянь были повалены около 10 тыс. деревьев, обесточенными оказались дома и квартиры 1,41 млн семей. Ожидается, что местами в провинции выпадет более 500 мм осадков.
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