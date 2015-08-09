Тайфун на Тайване: NASA опубликовало видео из космоса

Ролик с изображением движения гигантской воронки был сделан с Международной космической станции, когда она находилась над этим природным явлением.

Как ранее сообщал УНИАН, порывами ветра в восточнокитайской провинции Фуцзянь были повалены около 10 тыс. деревьев, обесточенными оказались дома и квартиры 1,41 млн семей. Ожидается, что местами в провинции выпадет более 500 мм осадков.