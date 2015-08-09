Вслед за Тайванем тайфун "Соуделор" обрушился на восток Китая (фоторепортаж)

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное китайское телевидение, 32,137 тыс. рыболовецких судов укрываются в порту от сильнейшего в этом году тихоокеанского тайфуна.

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Порывами ветра в провинции Фуцзянь были повалены около 10 тыс. деревьев, обесточенными оказались дома и квартиры 1,41 млн семей. Ожидается, что местами в провинции выпадет более 500 мм осадков.

Из-за стихийного бедствия отменены авиарейсы в провинциях Фуцзянь и Гуандун, прекращены морские пассажирские перевозки, а также движение ряда поездов и автобусов дальнего следования.