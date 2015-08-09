На Солнце произошли три вспышки среднего класса

Три вспышки среднего класса С зафиксировали российские ученые на Солнце.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение российского Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

"Вспышечная активность ожидается низкая, есть вероятность вспышек М класса, геомагнитное поле возможно неустойчивое, радиационная обстановка невозмущенная", — говорится в сообщении.

Читайте такжеСверхмощная вспышка на Солнце вызвала уникальное северное сияние в США (видео)

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Мощные вспышки при определенных условиях, одним из которых является направленность вспышки в сторону нашей планеты, могут привести к магнитным бурям на Земле.