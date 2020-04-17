"Пересменка" на Пасху: украинские полярники возвращаются домой, но побудут на карантине

Следить за судном с украинцами онлайн можно будет с 24 апреля.

Группа украинских полярников в Антарктиде вскоре отправится в Украину после того, как на ледовый континент прибудет следующая смена исследователей. Украинцы будут дома ориентировочно в мае.

Об этом ученые рассказали в Telegram «Полярники и полярницы».

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«Эти дни пересменки обычно самые шумные и самые интенсивные за весь год - много работы, много людей (40 человек будет на станции), спать никогда и негде - кубрики освобождаются для новой смены, и мы уже будем спать кто где: в библиотеке, спортзале, на чердаке», – рассказывают исследователи.

Команду украинцев ждет двойной карантин: сначала в Чили и в Украине.

«Только пару недель карантина в Чили (есть небольшая вероятность что мы можем и пропустить этот этап), потом дорога домой, еще плюс две обязательные недели карантина в Украине, и пам-пам где-то во второй половине мая или может и в начале июня мы наконец сможем увидеться с родными», – говорится в сообщении.

Следить за судном с украинцами можно будет на сайте marinetraffic.com, введя в поиске его название Betanzos, с 24 апреля.

Как сообщал УНИАН, группа австралийских исследователей уже длительное время находится в Антарктиде, куда пока не добрался коронавирус.