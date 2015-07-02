Современные люди оказались выше и умнее своих предков

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на журнал Nature.

В ходе эволюции и все более частых контактов между ранее изолированными группами люди становятся выше и умнее своих предков, утверждают авторы крупнейшего исследования генетического разнообразия, опубликованного в журнале Nature.

Ученые взяли данные по генам и состоянию здоровья из более чем ста исследований, которые провели в разных регионах планеты. Всего была собрана информация по 350 тысячам индивидов (как городских, так и сельских жителей).

Исследователи отмечали все случаи, когда люди унаследовали от обоих родителей идентичные копии генов (признак родственных отношений между их предками по отцовской и материнской линии). Чем меньше таких копий в геноме человека, тем выше уровень его генетического разнообразия.

Оказалась, что генетическое разнообразие связано с высоким ростом и развитыми интеллектуальными способностями (а также более высоким уровнем образования).

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Вопреки ожиданиям ученых, генетическое разнообразие никак не повлияло на артериальное давление и уровень холестерина (считается, что эти факторы повышают риск диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы). Иными словами, родственные связи между предками не влияют на вероятность развития комплексных заболеваний.

"Наше исследование отвечает на вопросы о преимуществах генетического разнообразия, которые впервые поставил Дарвин. Далее мы планируем сосредоточиться на конкретных участках генома, которым оно приносит наибольшую пользу", — отметил соавтор статьи Питер Джоши (Peter Joshi).