Британский подросток запустил сайт, который генерирует плакаты "Как правильно мыть руки"
17-летний британец Уильям Гибсон запустил сайт, позволяющий перенести тексты любимых песен на плакат о том, как правильно мыть руки.
Разработчик назвал ресурс Wash Your Lyrics, пишет Громадське.
Таким образом, подросток создал альтернативу рекомендации ВОЗ о 20-секундном намыливании рук, напевая Happy Birthday.
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Сайт работает через библиотеку текстов Genius.
Для создания плаката, нужно ввести название песни и ее исполнителя, однако поддерживаются здесь только тексты на латиннице.
Можно ввести и свой текст на латиннице. Кроме текста песни можно выбрать средство для очистки, которое будет изображено на постере.
За первые три дня в Wash Your Lyrics сгенерировали почти 200 тысяч плакатов.
Как сообщал УНИАН, на фоне тревожных новостей о коронавирус важно помнить о регулярном мытье рук. Эта простая процедура избавляет от вирусов и инфекций.