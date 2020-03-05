NASA показало панораму Марса с максимальной детализацией (видео)

Изображение "склеили" из более чем тысячи отдельных кадров, сделанных с помощью телеобъектива Mastcam.

Агентство NASA показало панорамное изображение Марса с самым высоким разрешением, полученное при помощи ровера Curiosity.

Видео, на котором разбирается снимок ровера на 1,8 миллиарда пикселей, появилось на YouTube.

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Изображение «склеили» из более чем тысячи отдельных кадров, сделанных с помощью телеобъектива Mastcam, закреплённого на марсоходе. Полученная панорама позволяет в деталях изучить пейзаж и рассмотреть кратер Гейла.

Также на фото демонстрируется кратер Slangpos, хребет Вера Рубин, гора Шарпа (Эолида).

Все снимки были получены ещё в конце ноября 2019 года, когда у ровера не было других задач. На фотосессию ежедневно выделялось по шесть с половиной часов в течение четырёх дней. Чтобы добиться одного уровня освещения на общей панораме вне зависимости от угла съёмки, кадры выполнялись в одно и то же время местных суток.