Во Флориде нашли сокровища с затонувших испанских кораблей

Местный кладоискатель откопал на пляже два десятка монет.

В американском штате Флорида на пляже нашли сокровища с затонувших испанских галеонов.

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Корабль, который их перевозил, триста лет назад потерпел крушение во время шторма. Важную находку сделал местный кладоискатель Джон Мартинес с помощью обычного металлодетектора. Ему удалось откопать 22 серебряных монеты общей стоимостью около семи тысяч долларов, передает Урядовий кур'єр.

Исторические хроники свидетельствуют, что 12 галеонов, нагруженных сокровищами из Нового света, направились в Испанию 31 июля 1715 года. Но в порт вернулся только один из них. Остальные погибли во время урагана у берегов современной Флориды, и большая часть их груза до сих пор лежит на дне.

Как отмечается, согласно закону штата, для поисковых работ в прибрежной акватории требуется специальное разрешение. Но на общественные пляжи это требование не распространяется.

Этой лазейкой и воспользовался Мартинес. По его словам, он не планирует продавать монеты, а намерен сохранять их в своей частной коллекции.