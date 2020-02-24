В Антарктиде покраснел снег: что случилось (фото)

Снег красного цвета уже несколько недель наблюдается возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

В Антарктиде снег стал красного цвета из-за теплой погоды.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр на странице в Facebook.

Ученые объясняют, что такое явление, которое уже несколько недель наблюдается возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский", вызвано цветением водорослей.

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"Интересный окрас снега дают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу в течение всей продолжительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето), споры начинают прорастать. Поскольку, кроме зеленого пигмента - хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновый слой, на снегу возникают красные пятна будто от малинового джема. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения", - говорится в сообщении.

По словам ученых, "цветение" снега способствует изменению климата. "Ведь из-за красно-малинового окраса снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. Как следствие - в нем образуется все больше ярких водорослей", - говорится в сообщении.

А с наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и "цветение" снега прекращается

Отмечается, что такое явление, кроме Антарктиды, можно наблюдать еще и в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах.

Напомним, ранее в NASA показали, как тает ледяная шапка в Антарктиде. В общей сложности снежный покров на острове Игл уменьшился на 106 миллиметров с 6 по 11 февраля.