цей матеріал доступний українською

NASA показало масштабы катастрофического таяния ледников в Антарктиде (фото)

14:11, 23 февраля 2020
Наука и IT
483 0
На острове произошло таяние в 30 мм снега / Фото: NASA

Читайте такжеСамую низкую точку Земли на суше обнаружили на Востоке Антарктиды

Соответствующее фото было опубликовано на сайте ведомства.

Как сообщается, изображения показывают таяние на ледяной шапке острова Игл. Снимки были получены с помощью Оперативного наземного тепловизора.

По данным ученых, на острове произошло пиковое таяние – 30 миллиметров.

В общей сложности снежный покров на острове уменьшился на 106 миллиметров с 6 по 11 февраля.

Ранее УНИАН сообщал, что в Антарктиде зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений. Отметка термометра исследовательской станции Эсперанса (Аргентина) оказалась на +18,3°C, что выше предыдущей на 0,8°C.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter