NASA показало масштабы катастрофического таяния ледников в Антарктиде (фото)

За несколько дней снежный покров на острове уменьшился на 106 миллиметров.

В NASA показали, как тает ледяная шапка в Антарктиде.

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Соответствующее фото было опубликовано на сайте ведомства.

Как сообщается, изображения показывают таяние на ледяной шапке острова Игл. Снимки были получены с помощью Оперативного наземного тепловизора.

По данным ученых, на острове произошло пиковое таяние – 30 миллиметров.

В общей сложности снежный покров на острове уменьшился на 106 миллиметров с 6 по 11 февраля.

Ранее УНИАН сообщал, что в Антарктиде зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений. Отметка термометра исследовательской станции Эсперанса (Аргентина) оказалась на +18,3°C, что выше предыдущей на 0,8°C.