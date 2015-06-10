Операторы показали видео в самом высоком разрешении на сегодняшний день

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал The Next Web. Видео было загружено на YouTube 7 июня пользователем NeumannFilms. За три дня ролик набрал более 400 тысяч просмотров.

Видео называется Ghost Towns («Города-призраки») и представляет собой двухминутную нарезку кадров некоего заброшенного поселения. В аннотации сказано, что ролик был снят при помощи камеры RED Epic Dragon 6K в портретном режиме, а разрешение 8К было достигнуто в процессе постобработки в Adobe After Effects.

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8K считается возможным преемником стандарта 4К. Сверхвысокое разрешение дает более четкую картинку и естественное отображение запечатленной реальности. Видео 8K могут наиболее корректно воспроизвести лишь немногие мощные компьютеры через браузер Chrome.

Пока неизвестно, когда 8K получит широкое распространение. Сейчас существует лишь несколько камер, способных снимать в данном формате, например RED 8K Weapon Vista Vision и Hitachi SK-UHD8060, но все они пока недоступны в свободной продаже.