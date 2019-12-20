В США найдены следы деревьев возрастом более 300 миллионов лет

Находка проливает новый свет на эволюцию деревьев.

Самые древние из известных науке окаменелые остатки деревьев найдены в заброшенном карьере в городе Каир, штат Нью-Йорк. Их возраст может достигать 368 млн лет.

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Ученые считают, что деревья составляли часть леса, простиравшегося далеко за современные границы штата, передает Би-би-си. Эти ископаемые деревья на два или три миллиона лет старше предыдущей находки, сделанной в Гилбоа, также в штате Нью-Йорк.

Находка проливает новый свет на эволюцию деревьев.

Раскопки у подножья горного хребта Катскилл в долине реки Гудзон начались больше 10 лет назад.

Их ведут британские ученые из Кардиффского университета вместе с американскии коллегами из Бингемтонского университета и музея штата Нью-Йорк.

За это время они изучили больше 3 тыс. квадратных метров леса и пришли к выводу, что в этом лесу произрастали как минимум два класса вымерших растений - кладоксилеевые и археоптерис. Третий вид еще предстоит определить.

"Это одно из древнейших мест, где можно гулять и отмечать следы ископаемых деревьев из середины Девонской эры", - говорит палеоботаник Крис Берри из Кардиффского университета.

Ученые также обнаружили очень длинные корни, которые изменили то, как растения и почвы впитывают воду.

"Это очень древний лес из начала тех времен, когда планета становилась зеленой и леса становились частью экосистемы Земли", - говорит Берри.

Предполагается, что лес погиб в результате потопа. Ученые нашли в карьере остатки ископаемых рыб. Находки относятся к эпохе, когда планета покрывалась лесами.

По словам палеоботаника Берри, изучение карьера в штате Нью-Йорке может приблизить ученых к пониманию того, как деревья эволюционировали и как они поглощают углекислый газ (CO2) из атмосферы.

"Мы прекрасно понимаем, что леса необходимы, а вырубка лесов и пожары - негативные явления", - говорит ученый.

Профессор Говард Фалкон-Лэнг из Университета Роял Холлоуэй в Лондоне уверен, что найденные окаменелые деревья относятся к самому древнему из известных науке лесов. "Может быть, в будущем обнаружится что-то еще древнее - палеонтология полна сюрпризов!", - отметил он.