SpaceX проведет запуск ракеты с 60-ю спутниками связи

Это будет первый в истории космонавтики запуск с использованием одной и той же первой ступени ракеты-носителя четвертый раз подряд.

Компания миллиардера Илона Маска SpaceX запланировала на 11 ноября запуск на низкую околоземную орбиту ракеты Falcon 9 с 60-ю миниспутниками для интернет-проекта Starlink. Читайте такжеРакета-носитель Falcon 9 стартовала с грузом для МКС Как сообщили в SpaceX, это будет «самая тяжелая полезная нагрузка на сегодняшний день» – 13 620 кг. Это уже второе отправление на земную орбиту партии интернет-спутников и первый в истории космонавтики запуск с использованием одной и той же первой ступени ракеты-носителя четвертый раз подряд. Starlink – проект компании SpaceX имеет целью создание дешевого и доступного интернета в мире.

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