Инженер NASA придумал двигатель для космических путешествий без горючего

Ученый убежден, что теоретически его разработка способна работать долго и приблизиться к скорости света.

Инженер, который работает на NASA, предложил новый способ передвигаться в межзвездном пространстве – так называемый «винтовой двигатель», который потенциально может двигать корабль вперед без необходимости сжигания горючего.

Дэвид Барнс из Центра космических полетов Маршалла представил свою идею на Technical Reports Server американского космического агентства. Ученый сам профинансировал разработку двигателя и назвал его «попыткой очертить космический двигатель, который не требует сжигания топлива», - пишет Newsweek.

Барнс признает, что в его разработке еще есть недостатки и называет свою работу экспериментом или «базовой непроверенной концепцией». Однако, он готов к обсуждению и критике своей задумки.

Читайте такжеNASA запустило в космос новый спутник, чтобы изучить ионосферу Земли

«Если кто-то скажет, что двигатель не работает, я буду первым, кто ответит, что это была достойная попытка. Надо быть готовым к унижению. Трудно изобрести что-то абсолютно новое и чтобы оно работало», - пояснил ученый.

Существуют крупные инженерные вызовы, связанные с космическими путешествиями. Собственно, современные космические корабли очень медленные. Аппараты Voyager или New Horizons, которые разработали в NASA, будут лететь десятки тысяч лет, прежде чем доберутся до соседней звезды – Альфа Центавры, расположенной за четыре световых года от Солнца. Кроме того, космические аппараты очень дорогие. Нужно потратить 62 миллиона долларов, чтобы провести запуск ракеты Falcon 9 от компании SpaceX и 90 миллионов в случае Falcon Heavy.

Наконец, заправляться в космосе по дороге к цели пока не возможно. Поэтому расстояние, которое человечество способно сегодня преодолеть, вполне ограничено. Много идей было предложено по построению более совершенного межзвездного космического корабля. Одним из таких предложений стал EmDrive. Его двигатель производит тягу с помощью микроволн в закрытой полости. Впрочем, испытания показали, что EmDrive не будет работать.

Читайте такжеФизик создал калькулятор, предвещающий события в случае попадания Земли в черную дыру

Барнс говорит, что его «винтовой двигатель» будет работать на ускорении зацикленных ионов. Немного изменяя их массу, двигатель будет направлять ионы вперед и назад, создавая тягу в нужном направлении. Теоретически такой двигатель должен быть 200 метров вдоль и 12 вширь, чтобы работать.

Такой космический двигатель можно было бы использовать для поддержки работы долгосрочных спутниковых станций без пополнения топлива.

«Он также может провести космический корабль через межзвездное пространство, достигая скорости, близкой к скорости света. У двигателя нет движущихся частей кроме ионов в вакууме под действием электрического и магнитного полей», - пояснил Барнс.