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На Землю обрушилась мощная магнитная буря

14:19, 02 сентября 2019
Наука и IT
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Буря связана с приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра / vladtime.ru

Об этом сообщают ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, передают "РИА Новости".

"Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете", - говорится на сайте института.

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Магнитная буря началась еще 31 августа и продлится до утра вторника. Максимальные всплески, которые фиксируются учеными, составляют два балла по пятибалльной шкале. Она связана с приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра. "Некоторым сюрпризом, однако, стало раннее начало бури, которое ожидалось не раньше воскресенья, а также её сила - прогноз был лишь на бурю обычного для этого года минимального первого уровня", - говорится в сообщении.

Происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году. Отмечается, что "более крупное событие регистрировалось за прошедшие восемь месяцев лишь однажды - в мае текущего года, когда буря достигла уровня 3 из 5".

"Учитывая довольно большую скорость текущего потока, а также стабильную обстановку на Солнце, с большой вероятностью он повторно придёт к Земле в конце сентября, 27-28 числа. Повторится ли в данные дни буря текущей силы, или за это время скорость течений плазмы снизится, сказать сейчас трудно", - заявляют ученые.

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Теги: #магнитные бури#магнитная буря