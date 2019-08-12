Ученые из Шотландии создали «искусственный язык», чтобы пробовать плохое виски

Технологию также можно использовать для обнаружения ядов, а также в мониторинге химических веществ в реках.

Иногда понимание, что вместо 18-летнего односолодового виски вам подсунули молодой напиток, приходит в момент, когда стакан уже наполовину пуст. Но теперь ученые разработали специальный «искусственный язык», который может оставить такое мошенничество в прошлом.

Как пишет The Guardian, команда из Шотландии утверждает, что их устройство способно отличить множество видов солода. А это, по словам разработчиков, может помочь мигом разобраться с подделками.

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«Можно натренировать конкретный «язык», какое на вкус конкретное виски. Таким образом, когда появляется фальшивка, он может указать на это. А при проверке настоящего напитка он подтвердит его подлинность», - сказал один из авторов изобретения из Университета Глазго Аласдар Кларк.

Он добавил, что технологию можно встроить в портативное устройство и применять в очень широком спектре случаев. К примеру, чтобы выявлять яды или отслеживать экологическое состояние водоемов.

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«Изначально мы думали больше о применении на производственных линиях, например, для контроля качества. Если вы компания по производству яблочного сока, это поможет вам убедиться, что во вторник вы делали такой же сок, как неделю назад», - пояснил Кларк.