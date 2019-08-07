Google создал doodle в честь известного украинского писателя
07:31, 07 августа 2019Наука и IT
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На нем можно увидеть изображение украинского козака на коне, который скачет в поле.
Google посвятил doodle 7 августа 200-летию со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша.
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На нем можно увидеть изображение украинского козака на коне, который скачет в поле.
Пантелеймон Кулиш – один из лидеров украинофильства, поэт, прозаик, фольклорист и этнограф, переводчик, критик, редактор, историк, издатель. Автор концепции "хуторской философии".
Самый известный роман автора - "Черная рада", который называют "лучшей исторической повестью в нашей литературе".
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