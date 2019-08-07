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Google создал doodle в честь известного украинского писателя

07:31, 07 августа 2019
Наука и IT
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На нем можно увидеть изображение украинского козака на коне, который скачет в поле.

Пантелеймон Кулиш – один из лидеров украинофильства, поэт, прозаик, фольклорист и этнограф, переводчик, критик, редактор, историк, издатель. Автор концепции "хуторской философии".

Самый известный роман автора - "Черная рада", который называют "лучшей исторической повестью в нашей литературе".

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Теги: #Google#Google Doodle