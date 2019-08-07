Google создал doodle в честь известного украинского писателя

На нем можно увидеть изображение украинского козака на коне, который скачет в поле.

Google посвятил doodle 7 августа 200-летию со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша. Читайте такжеMicrosoft предупредила об атаках российских хакеров через принтеры На нем можно увидеть изображение украинского козака на коне, который скачет в поле. Пантелеймон Кулиш – один из лидеров украинофильства, поэт, прозаик, фольклорист и этнограф, переводчик, критик, редактор, историк, издатель. Автор концепции "хуторской философии". Самый известный роман автора - "Черная рада", который называют "лучшей исторической повестью в нашей литературе".

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