Lamborghini готовит ограниченную серию нового суперкара (фото)

Компания Lamborghini готовит ограниченную серию нового суперкара, который получит имя Miura, сообщает Pistonheads.com. Автомобиль станет самой мощной моделью Lamborghini и по динамике сравнится с такими суперкарами, как Ferrari Enzo, Mercedes McLaren SLR и Porsche Carrera GT.

Ожидается, что Lamborghini Miura построят на платформе будущего спорткара Audi R8, а его внешность будет напоминать одноименный концепт, представленный на автосалоне в Детройте в начале 2006 года.

Miura получит форсированную версию мотора V12, известного по модели Lamborghini Murcielogo. Объем этого двигателя составит 6,5 литра, а его мощность - 700 лошадиных сил.

Компания Lamborghini пока официально не подтвердила разработку нового суперкара, однако, по информации Pistonheads.com, планируется выпустить несколько сотен таких машин

Лента.ру