Lamborghini готовит ограниченную серию нового суперкара (фото)
Автомобиль получит имя Miura
Компания Lamborghini готовит ограниченную серию нового суперкара, который получит имя Miura, сообщает Pistonheads.com. Автомобиль станет самой мощной моделью Lamborghini и по динамике сравнится с такими суперкарами, как Ferrari Enzo, Mercedes McLaren SLR и Porsche Carrera GT.
Ожидается, что Lamborghini Miura построят на платформе будущего спорткара Audi R8, а его внешность будет напоминать одноименный концепт, представленный на автосалоне в Детройте в начале 2006 года.
Miura получит форсированную версию мотора V12, известного по модели Lamborghini Murcielogo. Объем этого двигателя составит 6,5 литра, а его мощность - 700 лошадиных сил.
Компания Lamborghini пока официально не подтвердила разработку нового суперкара, однако, по информации Pistonheads.com, планируется выпустить несколько сотен таких машин