Сгорела в атмосфере: китайская станция «Тяньгун-2» сошла с орбиты Земли

Большая часть аппарата, как и планировалось, сгорела в атмосфере Земли, а отдельные куски упали в Тихий океан между Новой Зеландией и Чили.

Китайская космическая станция «Тяньгун-2» завершила свою миссию и покинула рабочую орбиту. Большая часть аппарата, как и планировалось, сгорела в атмосфере Земли, а отдельные куски упали в Тихий океан между Новой Зеландией и Чили.

Как сообщается на сайте Китайского космического агентства, «Тяньгун-2» запустили на околоземную орбиту 15 сентября 2016 года с помощью двухступенчатой ракеты-носителя «Чанчжэн-2Ф». Аппарат стал второй орбитальной станцией Китая.

«Тяньгун-2» (в переводе с китайского «Небесная крепость - 2») имела длину около 10,4 метров, а диаметр ее основной части — около 3,35 метра, вес станции составлял 8,6 тонн. Две солнечные панели космической лаборатории в развернутом состоянии занимали 18,4 метра в длину. Первая стыковка со станцией произошла уже через месяц, в октябре 2016 года, когда к станции пристыковался пилотируемый корабль «Шэньчжоу-11» ( «Небесная лодка») с двумя тайконавтами на борту, которые проработали на «Тяньгун-2» больше месяца, проведя ряд научных и технических экспериментов и запустив со станции спутник «Баньсин-2».

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В дальнейшем станция приняла первый китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-1», который успешно состыковался со станцией три раза в автоматическом режиме и провел ее дозаправку. В целом «Тяньгун-2» успешно проработала более тысячи дней на орбите, хотя сначала срок ее службы оценивался в два года.

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