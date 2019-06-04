Украина впервые получила своего менеджера в Facebook

СМИ отмечают, что в Facebook никогда не было менеджера по публичной политике по Украине.

Корпорация Facebook выбрала Екатерину Крук на должность менеджера по публичной политике по Украине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

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"Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала ее на пост Policy Manager по Украине с расположением в Варшаве. Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет", – написал он.

По словам Золотухина, Крук – известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер всех актуальных конференций по дезинформации последних лет, принципиальный и честный человек.

СМИ отмечают, что в Facebook никогда не было менеджера по публичной политике по Украине. О намерении назначить его стало известно в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Facebook новостная лента теперь будет смещена, а основное внимание будет уделено группам и личному общению пользователей.