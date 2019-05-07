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Ученые обнаружили в мозге людей "зону покемонов"

11:40, 07 мая 2019
Наука и IT
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В мозге человека нашли "зону покемонов" / фото pixabay.com

Психологи из Стэнфордского университета провели эксперимент с людьми, которые в детстве любили покемонов и часто проводили время за играми, посвященными им. Они заметили, что часть затылочной области мозга, ответственной за зрение, ярко реагирует на образ покемонов, в отличие от той же зоны у людей, которые никогда этим не интересовались.

Работа опубликована в журнале Nature Human Behavior, сообщает Naked Scince.

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По словам руководителя исследования Джесси Гомеса, его интересовал вопрос: «Почему в мозге человека есть зоны, которые реагируют на слова и лица, но нет тех, которые бы так же загорались при виде машин, например?».

 Предыдущие опыты на обезьянах показали, что для образования в зрительной области категоризированных зон необходимо воздействие в самом раннем возрасте. Тогда Гомес вспомнил, что шестилетним он часто играл в игры под названием Pokémon Red и Blue, которые выходили на Game Boy. Он проводил за ними дни, и такое воздействие должно было подойти под необходимые требования.

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«Уникальность покемонов заключалась в том, что их сотни, вы должны были знать о них все, чтобы успешно пройти игру. Та вознаграждала вас за то, что вы разбирались в различиях между похожими персонажами. Если бы для этого не нашлось отдельной зоны, такое было бы невозможно», — говорит Джесси Гомес.

Авторы исходили из теории смещения эксцентриситета. Она говорит о том, что размер и расположение категоризированной зоны мозга зависит от двух вещей: какую часть визуального поля занимает объект и на какую область зрения он воздействует — центральную или периферическую. Экран Game Boy крайне маленький, поэтому на него реагировала только центральная область зрения. Исходя из этого психологи корректировали поиск зоны.

Иллюстрация Nature Human Behavior

Джесси Гомес собрал группу из 11 человек, в которую входили он сам и управляющий лабораторией Майкл Барнетт. Эти люди провели раннее детство за Pokémon Red и Blue. Помимо них, присутствовала и контрольная группа. Все участники проходили сканирование магнитно-резонансным томографом (МРТ): в это время им показывали пиксельные изображения покемонов из игры. Оказалось, у игравших добровольцев на них реагировала затылочно-височная борозда (occipitotemporal sulcus), в то время как у других людей она оставалась спокойной.

По словам авторов, это исследование стало наглядным доказательством того, что мозг в раннем возрасте очень пластичен, способен выделять и закреплять частые стимулы на долгое время.

Как сообщал УНИАН, ученые назвали способ, как избежать слабоумия.

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Теги: #ученые#мозг