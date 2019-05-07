Ученые обнаружили в мозге людей "зону покемонов"

Исследователи отметили особую реакцию в затылочно-височной борозде у взрослых, которые в детстве увлекались покемонами.

Психологи из Стэнфордского университета провели эксперимент с людьми, которые в детстве любили покемонов и часто проводили время за играми, посвященными им. Они заметили, что часть затылочной области мозга, ответственной за зрение, ярко реагирует на образ покемонов, в отличие от той же зоны у людей, которые никогда этим не интересовались.

Работа опубликована в журнале Nature Human Behavior, сообщает Naked Scince.

Читайте такжеВышел финальный трейлер фильма про Пикачу (видео)

По словам руководителя исследования Джесси Гомеса, его интересовал вопрос: «Почему в мозге человека есть зоны, которые реагируют на слова и лица, но нет тех, которые бы так же загорались при виде машин, например?».

Предыдущие опыты на обезьянах показали, что для образования в зрительной области категоризированных зон необходимо воздействие в самом раннем возрасте. Тогда Гомес вспомнил, что шестилетним он часто играл в игры под названием Pokémon Red и Blue, которые выходили на Game Boy. Он проводил за ними дни, и такое воздействие должно было подойти под необходимые требования.

Читайте такжеУченые создали имплант, который читает и озвучивает человеческие мысли

«Уникальность покемонов заключалась в том, что их сотни, вы должны были знать о них все, чтобы успешно пройти игру. Та вознаграждала вас за то, что вы разбирались в различиях между похожими персонажами. Если бы для этого не нашлось отдельной зоны, такое было бы невозможно», — говорит Джесси Гомес.

Авторы исходили из теории смещения эксцентриситета. Она говорит о том, что размер и расположение категоризированной зоны мозга зависит от двух вещей: какую часть визуального поля занимает объект и на какую область зрения он воздействует — центральную или периферическую. Экран Game Boy крайне маленький, поэтому на него реагировала только центральная область зрения. Исходя из этого психологи корректировали поиск зоны.

Джесси Гомес собрал группу из 11 человек, в которую входили он сам и управляющий лабораторией Майкл Барнетт. Эти люди провели раннее детство за Pokémon Red и Blue. Помимо них, присутствовала и контрольная группа. Все участники проходили сканирование магнитно-резонансным томографом (МРТ): в это время им показывали пиксельные изображения покемонов из игры. Оказалось, у игравших добровольцев на них реагировала затылочно-височная борозда (occipitotemporal sulcus), в то время как у других людей она оставалась спокойной.

По словам авторов, это исследование стало наглядным доказательством того, что мозг в раннем возрасте очень пластичен, способен выделять и закреплять частые стимулы на долгое время.

Как сообщал УНИАН, ученые назвали способ, как избежать слабоумия.