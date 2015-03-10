В Лондоне археологи извлекут из земли останки 3 тысяч жертв чумы (фото)

Лондонские археологи начали эксгумацию трех тысяч человек, погребенных в XVI-XVIII веках на территории психиатрической больницы Бедлам. Там хоронили лондонцев, которые не могли себе позволить могилу на территории церковного прихода, а также бродяг. Раскопки проходят на месте строительства «Ливерпуль-стрит», новой станции высокоскоростного метро Crossrail, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Кладбище Бетлемской королевской больницы использовалось с 1569 по 1738 год. Согласно сохранившимся в архивах свидетельствам о смерти, чаще всего там закапывали жертв чумы. Анализ их костей поможет ученым лучше понять эволюцию бактерий-возбудителей этого заболевания.

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Такое большое количество останков впервые попадает в руки археологам — что позволит по-новому изучить превращение Лондона из средневекового города в современный мегаполис.

Чтобы не откладывать строительство метро, команде из 60 археологов придется копать посменно и закончить работу к сентябрю. Извлеченные из земли кости будут отправлены остеологам в Музей археологии Лондона, после чего их захоронят на освященной земле в графстве Эссекс. После слоев XVI-XVIII веков ученые также планируют изучить средневековые отложения (болота) и добраться до античного слоя: в эпоху римского владычества по этой территории проходила мощеная дорога. На такого рода участках нередко находят ценные артефакты (колеса, подковы, урны для кремации).

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Строительство линии Crossrail общей стоимостью почти в 16 миллиардов фунтов стерлингов началось в 2009 году. К 2018 году скоростная железнодорожная магистраль объединит 39 станций в Лондоне и окрестностях. В настоящее время земляные работы ведутся на 40 участках, а строительство линии является крупнейшим археологическим проектом на территории Великобритании.