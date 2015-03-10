Apple обновила Macbook Air и Pro

Об сообщает Лента.ру.

Apple в указанных моделях использовала 1,6-гигагерцовый Intel Core i5 пятого поколения в MacBook Air вместо чипа на 1,4 гигагерца. В MacBook Pro с Retina-экраном теперь устанавливается как минимум 2,7--гигагерцовый Intel Core i5 вместо 2,4-гигагерцового и более быстрый SSD-накопитель. Встроенная графика стала на поколение свежее: HD Graphics 6000 и Iris Graphics 6100 для моделей Air и Pro соответственно. Устройства стали несколько быстрее предыдущих, но их энергопотребление сохранилось за счет более совершенной технологии производства. Заявленное время автономной работы Macbook Pro увеличилось с 8 до 10 часов.

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В 13-дюймовой модели MacBook Pro с дисплеем Retina также установлена сенсорная панель Force Touch, такая же как в новых Macbook, которая различает разные по длительности нажатия. Это позволяет на ноутбуке применять Force Touch (нажатие с усилием), которое позволяет открыть контекстное меню, быстро открыть карту или увидеть миниатюру файла.

Все ноутбуки работают под управлением операционной системы OS X Yosemite. Они уже доступны в онлайновом магазине Apple Store.