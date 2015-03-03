Ученые выяснили, что кофе уменьшает риск возникновения тромбов

13:55, 03 марта 2015
Наука и IT
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Последние исследования показали, что употребление от трех до пяти чашек кофе ежедневно уменьшает риск образования тромбов и сердечно-сосудистых заболеваний связанных с этим.

Ученые утверждают, что кофе способствует уменьшению риска тромбов/ Фото: nastol.com.ua

К такому выводу пришли ученые из Южной Кореи, передает Би-би-си.

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Как говорится в докладе, в результате обследования 25 тыс. человек, у тех из них, кто пил кофе, была меньшая склонность к образованию тромбов в сосудах.

Между тем,влияние кофе на человеческий организм часто приводит к спорам между учеными - одни доказывают, что кофе во многих случаях полезен, другие утверждают, что в больших количествах он опасен, так как приводит к повышению давления и связанным с этим заболеваниям.

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