Конкурент "Мрии": опубликовано видео испытаний нового самого большого самолета

Гигантский транспортный самолет может совершить первый полет в ближайшем будущем.

В сети доступно видео с новых испытаний самолета американской компании Stratolaunch Systems – двухфузеляжного транспортника Stratolaunch Model 351, который превосходит по размаху крыльев украинский Ан-225 «Мрия».

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Как сообщает Naked Science, с учетом огромного размаха крыльев (более 117 метров), самолет можно назвать крупнейшим в истории. До этого времени рекорд по размаху крыльев удерживал американский Hughes H-4 Hercules, а Ан-225 держался на втором месте. Длина транспортника Stratolaunch составляет 73 метра, а максимальный взлетный вес равен почти 600 тоннам. Масса подвесной полезной нагрузки — 230 тонн.

Сообщается, что во время сосотявшихся 9 января испытаний машину разогнали до скорости 218 километров в час. Тесты признали успешными, и самолет может совершить первый полет в ближайшем будущем.

Stratolaunch Model 351 должен будет выполнять роль платформы для воздушного старта ракет-носителей. По неподтвержденным данным, в будущем самолет может стать частью неких военных программ.

Отметим, что Ан-225 должен будет превосходить новый американский самолет по максимальной взлётной массе (640 тонн) и грузоподъёмности (250 тонн).