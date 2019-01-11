Ракета Falcon 9 отправила на орбиту десять спутников связи (видео)

10 спутников связи Iridium NEXT, запущенные ракетой Falcon 9, успешно были развернуты на низкой орбите вокруг Земли.

11 января ракета Falcon 9 американской компании SpaceX с 10 спутниками связи Iridium NEXT успешно стартовала с космодрома Вандерберг в штате Калифорния. Трансляция велась на странице компании в YouTube.

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После отделения первая ступень успешно вернулась назад, совершив посадку на платформу в Тихом океане, отметили на сайте SpaceX.

Отправленные на орбиту 10 спутников – последние из набора из 75 аппаратов, которые должны были быть частью системы мобильного оператора Iridium Communications. Всего компания отправляла на ракете такие спутники восемь раз.

В Twitter SpaceX сообщила, что успешное развертывание спутников на низкой орбите вокруг Земли подтверждено.