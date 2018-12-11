Ученые обнаружили огромную экосистему в недрах Земли

Наша планета оказалась гораздо «живее» под землей, чем считалось.

Ученые обнаружили гигантскую и богатую экосистему просто под человеческими ногами, которая вдвое больше, чем все мировые океаны вместе взятые.

Несмотря на высокую температуру, отсутствие света, очень ограниченное питание и большое давление, подземная биосфера насчитывает 15-23 миллиарды тонн микроорганизмов. Это в сотни раз больше, чем совокупный вес людей на планете, пишет The Guardian.

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Исследователи программы Deep Carbon Observatory говорят, что разнообразие подземных видов можно сравнить разве что с побережьем Амазонки или Галапагосскими островами. Но в отличие от этих прославленных регионов, подземные сферы до сих пор неприкосновенны. Потому что человечество к этому времени не исследовало большую часть подземных слоев планеты.

«Это все равно, что найти абсолютно новый резервуар жизни на Земле. Мы открываем новые виды жизни постоянно. Под землей значительно больше видов, чем на поверхности», - сказала профессор Университета Теннеси Карен Ллойд.