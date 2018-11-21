Ученым удалось вырастить "мини-мозги"

Около сотни маленьких мозгов выращивали на протяжении 10 месяцев.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего вырастили в лаборатории мозговую ткань, которая впервые проявила электрическую активность, похожую на активность мозга недоношенного ребенка.

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Как сообщает ZN.UA, сследователи разрабатывали мозговые органоиды в своей лаборатории на протяжении нескольких лет, но активность, схожая с активностью мозга человека, была обнаружена у них впервые. Около сотни маленьких мозгов выращивали на протяжении 10 месяцев.

Примерно к шести месяцам мозги начали проявлять энергичную мозговую активность. Она была не такой же организованной и предсказуемой, как активность взрослого человека, но хаотическими, синхронизированными всплесками явление напомнило мозговую активность, наблюдаемую у недоношенных младенцев.