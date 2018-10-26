Невероятный и чарующий космос: в сети показали работы победителей конкурса астрофотографии (фотогалерея)

Названы победители международного конкурса Insight Astronomy Photographer of the Year 2018.

Ежегодный всемирный конкурс астрофотографии Insight Astronomy Photographer объединил самые захватывающие виды космоса: авторы на суд жюри представили как снимки огромных галактик в миллионах световых лет от нас, так и захватывающие образы ночного неба, снятые с земли.

Конкурс Insight Astronomy Photographer of the Year в 2018 году состоял из девяти основных категорий: небесный пейзаж, полярное сияние, люди и космос, наше солнце, наша луна, планеты, кометы и астероиды, звезды и туманности, галактики, а также юный астро-фотограф года.

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Гран-при конкурса и приз в 10 тысяч фунтов присудили Брэду Голдпейнту за фото под названием "Транспорт души". Жюри впечатлило сочетание безбрежного ландшафта и одинокого фотографа, снимающего звездное небо.

Конкурс проводится Королевской Гринвичской обсерваторией совместно с компанией Insight Investment и журналом BBC Sky at Night Magazine, при поддержке Европейской Южной обсерватории.