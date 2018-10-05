В Швеции ребенок нашел древний меч, которому 1500 лет (фото)
16:24, 05 октября 2018Наука и IT
1192 0
Во время обнаружения находки уровень воды в озере был очень низким из-за засухи. Именно это и позволило Саге найти древнее оружие.
8-летняя шведка нашла в озере древний меч / JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Сага Ванесек нашла меч в озере Видостерн, когда отдыхала с семьей в загородном доме на юге Швеции.
Сначала сообщалось, что мечу около 1000 лет, но затем эксперты из местного музея пришли к выводу, что он на 500 лет старше, пишет Русская служба BBC.
Читайте такжеВ Британии продали лазерный меч Скайуокера из "Звездных войн" (фото)
"Не каждый день наступаешь на меч в озере", - сказал представитель музея Микаэл Нордстрём.
Во время обнаружения находки уровень воды в озере был очень низким из-за засухи. Именно это и позволило Саге найти древнее оружие.
"Я почувствовала, что в воде что-то есть, и подняла этот предмет. Там была рукоятка, и я пошла к папе сказать, что это похоже на меч", - рассказала сама 8-летняя Сага в интервью шведской радиостанции Sveriges Radio.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter