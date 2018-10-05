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В Швеции ребенок нашел древний меч, которому 1500 лет (фото)

16:24, 05 октября 2018
Наука и IT
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8-летняя шведка нашла в озере древний меч / JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Сначала сообщалось, что мечу около 1000 лет, но затем эксперты из местного музея пришли к выводу, что он на 500 лет старше, пишет Русская служба BBC.

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"Не каждый день наступаешь на меч в озере", - сказал представитель музея Микаэл Нордстрём.

Во время обнаружения находки уровень воды в озере был очень низким из-за засухи. Именно это и позволило Саге найти древнее оружие.

"Я почувствовала, что в воде что-то есть, и подняла этот предмет. Там была рукоятка, и я пошла к папе сказать, что это похоже на меч", - рассказала сама 8-летняя Сага в интервью шведской радиостанции Sveriges Radio.

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Теги: #Швеция#находка