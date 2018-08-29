Козы понимают, когда люди счастливы

И люди, которые улыбаются, козам нравятся больше.

Известно, что собаки - лучшие друзья людей. Они получили этот особый статус за способность распознавать человеческие эмоции и даже реагировать на выражения лица.

Но как насчет остальных животных? Или способность понимать значение человеческих выражений лиц - навык, который получили только собаки и коты? Могут ли, скажем, лошади или козы понять, что чувствуют люди?

Как пишет Newsweek, ученый Алан Макэллиготт провел простой эксперимент на козах, которые живут в приюте Buttercups в Великобритании, чтобы выяснить это. Его команда, разместила две фотографии одного и того же человеческого лица. На одной из них была разъяренная гримаса, а на другой - улыбка. Козам показывали фото разных лиц, но с этими двумя выражениями.

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Макэллиготт зафиксировал, что козы умышленно избегали разъяренных лиц и выбирали улыбающиеся. По его словам, животные "на самом деле останавливались и оценивали ситуацию". Чаще всего это случалось тогда, когда фото с улыбкой было размещено справа. Ученые считают, что это может быть индикатором того, что положительные эмоции обрабатываются правым полушарием мозга козы.

"Мы знали, что козы очень чувствительны к языку тела людей, но мы не знали, как они реагируют на различные человеческие эмоции, такие как ярость или радость", - сказал Кристиан Наврот, который работал над исследованием в Университете королевы Мэри в Лондоне.

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"Теперь мы впервые видим, что козы не только отличают эти выражения лиц, но и также отдают предпочтение взаимодействию с радостными", - добавил он.

Макэллиготт признает, что удивлен результатом и реакцией коз на эксперимент.

"Я думал, козы могут проигнорировать фотографии или может даже попробовать их пожевать", - сказал он.