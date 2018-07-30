Ученые разработали шкалу для оценки сигналов инопланетян: от "ничего интересного" до "оно жмет мне руку"

Авторы объясняют, что шкала понадобится для того, чтобы правильно расставлять приоритеты в исследовании космических сигналов, которые могут посылать другие цивилизации.

Когда команда российских астрономов в 2015 году перехватила с помощью телескопа на Кавказе загадочный сигнал с далекой звезды, очень быстро появились разговоры о контакте с инопланетянами. Кое-кто интересовался: действительно ли внеземная цивилизация пытается наладить связь с людьми?

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Ответ появился достаточно быстро. Наблюдения с помощью других телескопов не подтвердили существования сигнала, обнаруженного россиянами. И исследователи пришли к выводу, что источником было что-то значительно ближе. К примеру, сигнал мог появиться из-за глюка в электронике телескопа или движения самолета неподалеку.

И это был не первый случай, когда общественное увлечение загадочными сигналами из космоса заканчивалось разочарованием, поскольку источником оказывалось что-то менее интересное, пишет The Guardian.

Понимая, что все больше фальшивых контактов пришельцев будет в будущем, ученые разработали свой аналог шкалы Рихтера для оценки внеземных сигналов. В связи с новой системой оценивания, 0 баллов означает «здесь нет ничего интересного», а максимальные 10 баллов равны событию вроде «инопланетная станция на орбите Земли» или «пришелец жмет мне руку». Так суть системы пояснил один из ее авторов Дункан Форган из Центра исследования экзопланет Университета Сент-Эндрю.

Существует много альтернативных объяснений, которые стоит учесть каждый раз, когда фиксируется якобы внеземной сигнал.

«Могут быть проблемы с телескопом или же радио-частоты могут поступать от чего-то на Земле. Может показаться, что нашлись пришельцы, но на самом деле это была стоянка такси», - пояснил Форган.

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Новая шкала получила название Rio 2.0. Она назначает баллы выявленным ПВР-сигналам (аббревиатура от «поиск внеземного разума») с учетом как возможного значения так и уровня вероятности того, что источник – не человеческий и неземной.

«Мы имеем дело с чрезвычайными заявлениями, поэтому нужны чрезвычайные доказательства, которые бы их подтверждали. При идеальных условиях это означает, что должно быть много случаев наблюдения с помощью многих инструментов. Кроме того, эти наблюдения должны провести различные команды с применением одинаковых инструментов», - пояснил Форган.

Таким образом, ученые могут заявлять об обнаружении интересного сигнала с любым значением по шкале Rio, но эту оценку еще должны подтвердить другие ученые.