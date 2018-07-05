1+1 DigitalWeekend: медиагруппа запускает новый формат встреч на пересечении IT и медиа

18 и 19 августа в Киеве состоится мероприятие 1+1 DigitalWeekend, посвященное созданию цифровых продуктов на пересечении IT и медиа. 1+1 DigitalWeekend станет первым двухдневным мероприятием 1+1 медиа, посвященным теме контента и технологий. В будущем заявленный формат событий будет проходить не только в Киеве, но и в других городах Украины.

«1+1 медиа выходит за рамки ТВ-бизнеса и становится мультимедийной компанией. Уже сегодня опыт проектов диджитал-команды “Плюсов” масштабируем за рамками медиабизнеса. Наш новый формат встреч 1+1 DigitalWeekend – это гибкая площадка для обмена опытом, обучения и вдохновения, благодаря которой мы хотим поделиться знаниями с единомышленниками», – отмечает Анна Ткаченко, директор диджитал-направления 1+1 медиа.

Во время двухдневного события эксперты команды 1+1 Digital расскажут про специфику создания новых медиа – от разработки проекта и дизайна до адаптации и монетизации контента на разных платформах.

В первый день уикенда, 18 августа, организаторы превратят известный «Театр на Подоле» в интерактивный лекторий, а на следующий день, 19 августа, в офисе 1+1 медиа, участники мероприятия услышат про смелые кейсы в цифровой среде и узнают, как трансформируются современные медиа.

Запуск мультимедийных продуктов предусматривает сплоченную работу дизайнеров, разработчиков, маркетологов и журналистов, поэтому мероприятие рассчитано на широкий круг специалистов, которых объединяет работа с контентом в интернете.

Детальнее о программе 1+1 DigitalWeekend можно узнать на странице мероприятия в Facebook.