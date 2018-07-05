Википедия прекратила работу на нескольких языках в знак протеста против "новых барьеров" в интернете

Таким образом проект хочет привлечь внимание к намеченному на 5 июля голосованию Европарламента по директиве об авторском праве в интернете.

Проект «Википедия» приостановил работу по меньшей мере на четырех языках в знак протеста против ограничения свободы обмена информацией в интернете.

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Как сообщает Deutsche Welle, пользователям стали недоступны итальянская, испанская, польская и латышская версии портала. Таким образом проект хочет привлечь внимание общественности к намеченному на 5 июля голосованию Европарламента по директиве об авторском праве в интернете.

При заходе на соответсвующие языковые версии онлайн-энциклопедии, пользователи видят сообщение с критикой директивы. Отмечается, что вместо того, чтобы усовершенствовать законы об авторском праве, предложенная директива вводит новые барьеры, фильтры и ограничения на обмен информацией в Интернете.

Принятие предложения в его нынешнем виде, как утверждается, осложнит распространение новостей в соцсетях и поставит Википедию под угрозу.

Пользователи Википедии призвали евродепутатов голосовать против текущей редакции директивы и вернуться к ее обсуждению.

Заявление сообщества пользователей Википедии доступно на нескольких 14языках. Английский, российский и украинский порталы в данный момент работают.