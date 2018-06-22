Во время шоу дронов в Китае одновременно взлетели в небо более тысячи беспилотников (видео)
13:53, 22 июня 2018Наука и IT
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Световой перформанс приурочили к важной дате.
Во время шоу дронов в Китае одновременно взлетели в небо более тысячи беспилотников
В Китае во время шоу дронов одновременно взлетели в небо более тысячи беспилотников.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Световой перформанс приурочили к важной дате – 1400 лет назад Сиань стал столицей династии Тан. Сотни дронов на фоне ночного неба образовывали разноцветные изображения, архитектурные сооружения и птиц.
Шоу дронов в Сиане еще в мае попало в книгу рекордов Гиннеса. Однако тогда в небо взлетели на 26 беспилотников меньше.
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