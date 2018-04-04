Скандал с Facebook: Цукерберг 11 апреля будет давать показания в Конгрессе США

Слушание назначено на 10:00.

Основатель компании Facebook Марк Цекерберг будет давать показания в Конгрессе США по поводу масштабной утечки данных из соцсети и скандала с Cambridge Analytica.

Слушание назначено на 10:00 11 апреля, сообщается на сайте комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США.

Читайте такжеFacebook понадобится несколько лет на решение проблем с безопасностью"Это слушание станет важной возможностью пролить свет на критические вопросы конфиденциальности данных потребителей и поможет всем американцам лучше понять, что происходит с их личной информацией в интернете. Мы ценим готовность господина Цукерберга дать показания в комитете, и мы с нетерпением ожидаем, что он ответит на наши вопросы 11 апреля”, - говорится в сообщении.

Напомним, что компания из анализа данных Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией президента США Дональда Трампа, получила доступ к данным более 50 миллионов пользователей Facebook. От падения стоимости акций вследствие скандала основатель компании Марк Цукерберг несет многомиллиардные убытки.

Глава Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica.