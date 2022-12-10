Если вы еще не знаете, как засолить селедку для длительного хранения, или ищите супер маринад для селедки, то материал УНИАН решит вашу проблему.

Поиск тех самых рецептов на Новый год 2023 всегда начинается за несколько недель. Почти в каждом доме начинают задумываться о меню и списке продуктов, которые понадобятся для праздника. Маринованная рыба много лет пользуется огромной популярностью на каждом новогоднем столе. Быстрый маринад для селедки станет находкой для любой хозяйки. Это особенно важно перед новогодними праздниками.

Рассол для селедки целиком

вода - 1 л

соль - 3 ст. л.

лавровый лист - 3 шт.

гвоздика - 3 шт.

душистый перец - 5 шт.

кориандр - 0,5 ч. л.

сельдь (или скумбрия) - 2 шт.

Специи добавляем в воду и доводим до кипения. Оставляем так на 5 минут и остужаем. Рыба должна быть почищена - без головы и внутренностей, с обрезанным хвостом. Мариновать ее можно целиком или же порезать каждую сельдь пополам. Рыбу помещаем в контейнер или другую посуду и вливаем туда процеженный маринад. На 2-3 часа оставляем сельдь при комнатной температуру, а затем убираем в холодильник или на балкон. Через сутки ее уже можно есть.

Если не знаете, в чем мариновать селедку без уксуса, то записывайте в свою поваренную книгу следующий рецепт.

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Рассол для селедки на литр воды

вода - 1 л

соль - 2 ст. л.

сахар - 1 ст. л.

лавровый лист - 3-4 шт.

сельдь - 2 шт.

гвоздика - 2 шт.

душистый перец - 3 шт.

Доводим воду до кипения, добавляем в нее все наши специи и кипятим 3 минуты. Подготовленную сельдь (без головы и внутренностей) помешаем в пластиковый контейнер или любую другую посуду и заливаем холодным процеженным рассолом. Если он не покроет ее полностью, то есть два варианта: переворачивать рыбу время вот времени или использовать гнет.

Селедку убираем в холод на 48 часов. Готовую рыбу режем на кусочки, по желанию можно украсить тонкими кольцами лука.

Как засолить селедку для длительного хранения

Если селедку нужно долго хранить, что самый простой вариант - замариновать ее, нарезать кусочки для употребления, а затем заморозить. Главное - не морозить ее целиком или большими кусками, так как после разморозки ее будет сложнее нарезать.

В случае, когда хранение будет не настолько долгим, рыбу можно оставить в холодильнике в маринаде сроком до двух недель.

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