Гречка с грибами – отличное питательное блюдо на каждый день. Готовится она довольно просто и быстро, приложив минимум усилий.
Грибы можно использовать свежие лесные или приобретенные в магазине шампиньоны и вешенки. Очень вкусной, в частности, получается гречка с грибами в горшочке, приготовленная в духовке.
Гречневая каша с грибами и луком
- Гречка - 1 ст.
- Вода - 2 ст.
- Грибы - 200 г
- Морковь - 80 г
- Лук репчатый - 120 г
- Подсолнечное масло - 50 г
- Соль - по вкусу
Очистить лук и нарезать мелкими кубиками. Морковь также нарезать кубиком или брусочками.
Читайте такжеНежное ризотто с грибами: как приготовить аппетитное блюдоГрибы порезать на кусочки.
На подсолнечном масле обжарить лук, добавить морковь. Тушить до полуготовности.
Добавить грибы, жарить их с овощами, пока не выпарится вся жидкость.
Далее всыпать промытую гречку. Немного обжарить вместе с другими компонентами, влить воду. Довести до кипения и готовить на малом огне под крышкой до готовности.
Гречка с мясом и грибами
- Гречка - 1 ст.
- Мясо - 400 г
- Шампиньоны - 200 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Морковь - 1 шт.
- Вода - 2 ст.
- Соль, перец - по вкусу
Мясо нарезать небольшими кусочками. Обжарить на подсолнечном масле. Если необходимо, влить воду и тушить под крышкой. Готовить до мягкости мяса.
Добавить грибы к мясу и тушить до полного испарения воды.
Лук, чеснок и морковь нарезать произвольно, добавить к мясу, слегка обжарить – овощи должны держать форму и быть немного сыроватыми.
Промыть гречку, всыпать к овощам с мясом. Влить воду. Увеличить огонь, чтобы вода сильно кипела. Когда часть ее выкипит, убавить огонь, накрыть казан крышкой. Варить до готовности гречки и полного отсутствия воды.
Посолить, поперчить по вкусу. Перемешать гречку, накрыть крышкой и дать настояться около 10 минут. Перед подачей можно присыпать блюдо зеленым луком.
Гречка с грибами в горшочке в духовке
- Гречка - 1-1, 5 ст.
- Грибы - 300 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Куриное бедро - 2 шт.
- Сельдерей - 1 черешок
- Масло - 3 ст. л.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Зелень - для украшения
Овощи почистить, помыть и обсушить. Нарезать лук и морковь, обжарить несколько минут на растительном масле.
Читайте такжеАроматно-сочная тушеная капуста с грибами: как приготовить вкусное блюдоДобавить нарезанные сельдерей и грибы (пластинками), обжарить их несколько минут.
Куриные окорочка нарезать небольшими кусочками, обжарить вместе с овощами до слегка румяной корочки.
Добавить в сковороду помытую гречку, перемешать, посолить и поперчить по вкусу, готовить примерно 5 минут.
Переложить гречку в горшочки. Влить воду на 1,5-2 см выше уровня гречки, или на стакан гречки – 2 стакана воды.
Накрыть горшочки крышками и отправить в разогретую до 180°С духовку на 40 минут или до полного испарения воды.
Перед подачей блюдо слегка перемешать, при желании можно добавить сливочного масла и посыпать рубленой зеленью.
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