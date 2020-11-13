Это простое в приготовлении и очень вкусное блюдо для обеда или ужина.

Гречка с грибами – отличное питательное блюдо на каждый день. Готовится она довольно просто и быстро, приложив минимум усилий.

Грибы можно использовать свежие лесные или приобретенные в магазине шампиньоны и вешенки. Очень вкусной, в частности, получается гречка с грибами в горшочке, приготовленная в духовке.

Гречневая каша с грибами и луком

Гречка - 1 ст.

Вода - 2 ст.

Грибы - 200 г

Морковь - 80 г

Лук репчатый - 120 г

Подсолнечное масло - 50 г

Соль - по вкусу

Очистить лук и нарезать мелкими кубиками. Морковь также нарезать кубиком или брусочками.

Читайте такжеНежное ризотто с грибами: как приготовить аппетитное блюдоГрибы порезать на кусочки.

На подсолнечном масле обжарить лук, добавить морковь. Тушить до полуготовности.

Добавить грибы, жарить их с овощами, пока не выпарится вся жидкость.

Далее всыпать промытую гречку. Немного обжарить вместе с другими компонентами, влить воду. Довести до кипения и готовить на малом огне под крышкой до готовности.

Гречка с мясом и грибами

Гречка - 1 ст.

Мясо - 400 г

Шампиньоны - 200 г

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Морковь - 1 шт.

Вода - 2 ст.

Соль, перец - по вкусу

Мясо нарезать небольшими кусочками. Обжарить на подсолнечном масле. Если необходимо, влить воду и тушить под крышкой. Готовить до мягкости мяса.

Добавить грибы к мясу и тушить до полного испарения воды.

Лук, чеснок и морковь нарезать произвольно, добавить к мясу, слегка обжарить – овощи должны держать форму и быть немного сыроватыми.

Промыть гречку, всыпать к овощам с мясом. Влить воду. Увеличить огонь, чтобы вода сильно кипела. Когда часть ее выкипит, убавить огонь, накрыть казан крышкой. Варить до готовности гречки и полного отсутствия воды.

Посолить, поперчить по вкусу. Перемешать гречку, накрыть крышкой и дать настояться около 10 минут. Перед подачей можно присыпать блюдо зеленым луком.

Гречка с грибами в горшочке в духовке

Гречка - 1-1, 5 ст.

Грибы - 300 г

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Куриное бедро - 2 шт.

Сельдерей - 1 черешок

Масло - 3 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Зелень - для украшения

Овощи почистить, помыть и обсушить. Нарезать лук и морковь, обжарить несколько минут на растительном масле.

Читайте такжеАроматно-сочная тушеная капуста с грибами: как приготовить вкусное блюдоДобавить нарезанные сельдерей и грибы (пластинками), обжарить их несколько минут.

Куриные окорочка нарезать небольшими кусочками, обжарить вместе с овощами до слегка румяной корочки.

Добавить в сковороду помытую гречку, перемешать, посолить и поперчить по вкусу, готовить примерно 5 минут.

Переложить гречку в горшочки. Влить воду на 1,5-2 см выше уровня гречки, или на стакан гречки – 2 стакана воды.

Накрыть горшочки крышками и отправить в разогретую до 180°С духовку на 40 минут или до полного испарения воды.

Перед подачей блюдо слегка перемешать, при желании можно добавить сливочного масла и посыпать рубленой зеленью.

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Автор: УНИАН