Известное венгерское блюдо лечо очень полюбилось украинцам за вкусное сочетание болгарского перца, помидоров и разных овощей. Такую овощную закуску модно закрыть на зиму, чтобы насладиться богатым вкусом в любое время года. Для лечо выбирают спелые и сочные овощи и сушеные травы. Есть лечо можно как закуску, гарнир к мясо или добавку в борщ или суп.
Классическое лечо из болгарского перца и помидоров
- Помидоры - 2 кг.
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Сахар - 100 г.
- Соль - 2 ст.л.
- Болгарский перец - 3 кг.
- Черный перец горошек.
- Уксус 9% - 1 ст.л.
Помидоры пропустить через мясорубку и сделать пюре. Болгарские перцы помыть, очистить от семян, нарезать крупной соломкой. Пюре из томатов положите в кастрюлю, добавьте масло, сахар и соль и перемешайте. После закипания варите 20 минут.
В кастрюлю добавьте перец и готовьте ещё 20 минут. За 5 минут до окончания добавьте перец горошек и уксус. Готовое лечо разлейте по банкам.
Лечо с кабачком, луком и морковью
- Кабачки - 1 кг.
- Перец болгарский - 550 г.
- Помидоры - 550 г.
- Лук репчатый - 500 г.
- Морковь - 250 г.
Для соуса:
- Помидоры - 800 г.
- Чеснок - 4 зубчика.
- Соль - 1 ч. ложка с горкой.
- Сахар - 0,5 стакана.
- Уксус 6% - 1/4 стакана.
- Перец черный горошком - 8 шт.
Кабачки очистить от кожуры и мелко нарезать. Морковь натереть на крупной терке и добавить к кабачкам. Лук нарезать полукольцами, перец соломкой, помидоры крупными кусками. Все овощи перемешать.
Помидора для соуса измельчить в блендере или мясорубке. Чеснок мелко нарезать. Чеснок и помидорную массу добавить к овощам и поставить на огонь. Добавить соль, сахар, уксус и черный перец горошком.
Варить на маленьком огне 1 час. Готовое лечо разлить в стерилизованные банки.
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