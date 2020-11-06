Лечо - известное блюдо венгерской кухни.

Известное венгерское блюдо лечо очень полюбилось украинцам за вкусное сочетание болгарского перца, помидоров и разных овощей. Такую овощную закуску модно закрыть на зиму, чтобы насладиться богатым вкусом в любое время года. Для лечо выбирают спелые и сочные овощи и сушеные травы. Есть лечо можно как закуску, гарнир к мясо или добавку в борщ или суп.

Классическое лечо из болгарского перца и помидоров

Помидоры - 2 кг.

Растительное масло - 2 ст.л.

Сахар - 100 г.

Соль - 2 ст.л.

Болгарский перец - 3 кг.

Черный перец горошек.

Уксус 9% - 1 ст.л.

Помидоры пропустить через мясорубку и сделать пюре. Болгарские перцы помыть, очистить от семян, нарезать крупной соломкой. Пюре из томатов положите в кастрюлю, добавьте масло, сахар и соль и перемешайте. После закипания варите 20 минут.

В кастрюлю добавьте перец и готовьте ещё 20 минут. За 5 минут до окончания добавьте перец горошек и уксус. Готовое лечо разлейте по банкам.

Лечо с кабачком, луком и морковью

Кабачки - 1 кг.

Перец болгарский - 550 г.

Помидоры - 550 г.

Лук репчатый - 500 г.

Морковь - 250 г.

Для соуса:

Помидоры - 800 г.

Чеснок - 4 зубчика.

Соль - 1 ч. ложка с горкой.

Сахар - 0,5 стакана.

Уксус 6% - 1/4 стакана.

Перец черный горошком - 8 шт.

Кабачки очистить от кожуры и мелко нарезать. Морковь натереть на крупной терке и добавить к кабачкам. Лук нарезать полукольцами, перец соломкой, помидоры крупными кусками. Все овощи перемешать.

Помидора для соуса измельчить в блендере или мясорубке. Чеснок мелко нарезать. Чеснок и помидорную массу добавить к овощам и поставить на огонь. Добавить соль, сахар, уксус и черный перец горошком.

Варить на маленьком огне 1 час. Готовое лечо разлить в стерилизованные банки.

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Автор: Екатерина Пулатова