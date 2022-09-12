Сезон айвы начинается в сентябре - из этого полезного фрукта получается очень ароматное варенье. Кисло-сладкое айвовое варенье с терпкими нотками идеально подойдет в качестве начинки к блинам и пирогам, или как угощенье к чаю.
Чтобы варенье не испортилось до весны, его нужно разложить в стерилизованные банки. Ранее мы рассказывали, как стерилизовать банки кипятком или в микроволновке.
- Простое варенье из айвы на зиму
- Варенье из айвы с апельсином
- Варенье из айвы с грецкими орехами и лимоном
Простое варенье из айвы на зиму
- Айва - 850 г.
- Вода - 950 мл.
- Лимонный сок - 60 мл.
- Сахар - 600 г.
Айву очистить от сердцевины и кожуры. Нарезать небольшими кубиками и переложить в кастрюлю. Добавить в кастрюлю воду, лимонный сок и сахар. Поставить кастрюлю на сильный огонь и довести смесь до кипения, затем убавить огонь до среднего. Варить варенье, иногда помешивая и снимая пену, пока оно не загустеет. Это займет примерно 1 час.
Разлить готовое варенье по стерилизованным банкам, закрутить крышками и перевернуть вверх дном. Накрыть банки толстым одеялом и оставить до полного остывания.
Варенье из айвы с апельсином
- Айва - 2,5 кг.
- Апельсины крупные - 2 шт.
- Вода - 2 л.
- Сахар - 2 кг.
- Анис, корица, кардамон, душистый перец по вкусу.
Айву очистить от кожуры и сердцевины. Мякоть нарезать кубиками. Выложить кожуру и сердцевину в кастрюлю и залить водой. Варить на среднем огне 20 минут. Этим отваром залить нарезанную мякоть айвы. Добавить сахар и варить 20 минут.
Апельсин вместе с цедрой нарезать небольшими кубиками. Добавить к айве и варить ещё 30 минут. По желанию в середине варки опустить в варенье марлевый мешочек со специями, а потом вытянуть в конце варки. Разлить варенье из айвы с апельсинами по стерилизованным банкам.
Варенье из айвы с грецкими орехами и лимоном
- Айва - 2 кг.
- Половина лимона.
- Сахар - 1200 г.
- Грецкие орехи - 200 г.
- Вода - 300 мл.
Айву очистить от кожуры и семян, нарезать дольками. Засыпать сахаром и оставить фрукты 3 часа. Кожуру не выбрасывайте - она ещё пригодится. Орехи залить теплой водой так и также оставить на 3 часа. Затем слить воду и крупно нарезать орехи. Переложить к айве.
Кожуру айвы залить 300 мл воды, довести до кипения и варить 5 минут. Процедить воду и залить ею айву с орехами. Добавить сок из половины лимона. Варить варенье 60-80 минут. Разлить горячее варенье по стерилизованным банкам.