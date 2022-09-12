Варенье из айвы очень легко готовится и имеет необычный вкус.

Сезон айвы начинается в сентябре - из этого полезного фрукта получается очень ароматное варенье. Кисло-сладкое айвовое варенье с терпкими нотками идеально подойдет в качестве начинки к блинам и пирогам, или как угощенье к чаю.

Чтобы варенье не испортилось до весны, его нужно разложить в стерилизованные банки. Ранее мы рассказывали, как стерилизовать банки кипятком или в микроволновке.

Простое варенье из айвы на зиму

Айва - 850 г.

Вода - 950 мл.

Лимонный сок - 60 мл.

Сахар - 600 г.

Айву очистить от сердцевины и кожуры. Нарезать небольшими кубиками и переложить в кастрюлю. Добавить в кастрюлю воду, лимонный сок и сахар. Поставить кастрюлю на сильный огонь и довести смесь до кипения, затем убавить огонь до среднего. Варить варенье, иногда помешивая и снимая пену, пока оно не загустеет. Это займет примерно 1 час.

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Разлить готовое варенье по стерилизованным банкам, закрутить крышками и перевернуть вверх дном. Накрыть банки толстым одеялом и оставить до полного остывания.

Варенье из айвы с апельсином

Айва - 2,5 кг.

Апельсины крупные - 2 шт.

Вода - 2 л.

Сахар - 2 кг.

Анис, корица, кардамон, душистый перец по вкусу.

Айву очистить от кожуры и сердцевины. Мякоть нарезать кубиками. Выложить кожуру и сердцевину в кастрюлю и залить водой. Варить на среднем огне 20 минут. Этим отваром залить нарезанную мякоть айвы. Добавить сахар и варить 20 минут.

Апельсин вместе с цедрой нарезать небольшими кубиками. Добавить к айве и варить ещё 30 минут. По желанию в середине варки опустить в варенье марлевый мешочек со специями, а потом вытянуть в конце варки. Разлить варенье из айвы с апельсинами по стерилизованным банкам.

Варенье из айвы с грецкими орехами и лимоном

Айва - 2 кг.

Половина лимона.

Сахар - 1200 г.

Грецкие орехи - 200 г.

Вода - 300 мл.

Айву очистить от кожуры и семян, нарезать дольками. Засыпать сахаром и оставить фрукты 3 часа. Кожуру не выбрасывайте - она ещё пригодится. Орехи залить теплой водой так и также оставить на 3 часа. Затем слить воду и крупно нарезать орехи. Переложить к айве.

Кожуру айвы залить 300 мл воды, довести до кипения и варить 5 минут. Процедить воду и залить ею айву с орехами. Добавить сок из половины лимона. Варить варенье 60-80 минут. Разлить горячее варенье по стерилизованным банкам.

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