Сколько солить суп, а главное – когда, на каком этапе, это делать, чтобы у блюда в итоге был изысканный вкус и нежный аромат, разобрался УНИАН.

У многих еще со школы осталось заблуждение, что соленая вода закипает быстрее. А так как времени у нас вечно в обрез и хочется побыстрее разобраться со всеми хозяйственными, скучными, но, увы, необходимыми делами – мы зачастую пользуемся любой возможностью ускорить процесс. И бухаем солюшки в начале варки – чтоб закипело побыстрее, можно было закинуть все ингредиенты, проварить и после трудов своих праведных прилечь перешерстить интернет на предмет чего интересного.

Вот на этом этапе большинство хозяек и допускает первую ошибку: обычно быстрее закипает как раз-таки пресная вода, а соленой жидкости на это потребуются дополнительные пару градусов (вместо привычных 100 градусов Цельсия). Да и сам суп будет вкуснее – если солить его попозже.

Когда надо солить суп и сколько соли бросать - выяснил УНИАН.

Кстати, ранее мы уже писали о том, когда бросать картошку в борщ и как сделать борщ насыщенно красным.

Когда нужно бросать соль в суп и в борщ

И суп, и борщ солить нужно под конец: когда только что сварились основные продукты (когда уже не твердые) – но в то же время те еще не переварились (то есть минут за 10-20 до окончания варки). В этом случае соль впитается равномерно, и вкус у блюда будет насыщенным и пикантным.

Тот же борщ традиционно солят в самом конце.

Если кулинар еще неопытный или по натуре рассеянный, и суп у него часто переваривается – то лучше не рисковать и солить вначале, пока ингредиенты еще способны впитывать соль равномерно. Но в этом случае лучше поступить – как с бульоном (подробнее об этом читай чуть ниже).

Иначе велик риск пересолить суп: жидкость будет солоноватой, а вот гуща окажется безвкусной.

Когда солить бульон из свинины, говядины и другого мяса

Бывает так, что бульон готовят отдельно. Сначала наварили бульона – а уже спустя пару дней на его основе приготовили первое блюдо. Или даже отправили бульон в заморозку (на хранение), ведь для задуманного блюдо нужно было лишь варенное мясо (например, хозяйка решила сделать диетический, но сытный салатик).

Вот бульоны как раз солят в самом начале (чтобы соль впиталась в мясо) – но умеренно, сознательно недосаливая. К тому же в этом случае сам бульон будет наваристее: в мясе имеются солерастворимые белки – а они переходят в воду, лишь когда та соленая.

Выравнивают на соль (досаливают по вкусу, иначе говоря) бульон в самом конце.

Сколько соли нужно положить в суп

Тут арифметика простая: на каждый литр готового блюда (то есть считать не чистую воду, а вместе с ингредиентами) – по половинке-одной целой чайной ложке соленой специи. Недаром всегда говорят: "солить по вкусу", ведь кто-то любит более соленые, а другой – менее соленые продукты.

То есть:

сколько соли на 1 литр супа? – половина-одна чайная;

сколько соли на 2 литра супа? – одна-две;

сколько ложек соли на 5 литров супа? – максимум пять и т.д.

А если вы всё же пересолили свой суп или борщ, то ранее мы уже писали, как исправить пересоленное блюдо.

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Автор: Диана Беловодская