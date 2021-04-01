Чаще всего манную кашу готовят на молоке. Однако возможен вариант приготовления на воде. Рецепт манной каши в общем прост, но чтобы получилось нежное блюдо без комочков, кулинары часто прибегают к некоторым хитростям.
Читайте такжеВкусные витаминные салаты: рецепты блюда из свежих овощейСледует, в частности, соблюдать пропорции продуктов – от этого зависит, будет каша слишком жидкой или слишком густой. Так, чтобы она получилась средней густоты, на литр молока (или смеси молока и воды) надо взять 6 столовых ложек манной крупы. То есть если любите жидкую манную кашу, то нужно взять крупы меньше, и наоборот.
Добавлять манку в молоко рекомендуется уже после того, как оно закипело. Засыпать крупу нужно медленно, постоянно помешивая.
Манная каша на молоке
- Молоко - 200 мл
- Манная крупа - 1 ст. л. с горкой
- Соль - щепотка
- Сахар - по вкусу
- Сливочное масло - по вкусу
Стоит взять кастрюлю с толстым дном, ополоснуть емкость холодной водой. Влить в нее молоко и довести его до кипения.
Добавить в молоко соль и сахар по вкусу. Тонкой струйкой всыпать манную крупу, не прекращая помешивать во избежание образования комочков.
Варить примерно 5 минут до полного разбухания крупы, постоянно помешивая.
В готовую манную кашу добавить масло и хорошо перемешать до более воздушной консистенции. По желанию подавать можно, например, со свежими ягодами.
Манная каша на молоке и воде
- Молоко - 350 мл
- Вода - 150 мл
- Манная крупа - 3 ст. л.
- Сахар - 1 ст. л.
- Соль - щепотка
- Сливочное масло - по вкусу
Влить в кастрюлю молоко и воду, довести до кипения.
Убавить огонь, размешать жидкость ложкой по кругу, чтобы получилась воронка. Продолжая так размешивать, медленно всыпать манку в жидкость.
Добавить соль и сахар. Продолжать варить на слабом огне, помешивая кашу.
Сдобрить готовую кашу сливочным маслом. По желанию можно добавить щепотку корицы или ванилина – это придаст манной каше особый аромат.
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