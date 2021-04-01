Готовить кашу можно на молоке или на воде.

Чаще всего манную кашу готовят на молоке. Однако возможен вариант приготовления на воде. Рецепт манной каши в общем прост, но чтобы получилось нежное блюдо без комочков, кулинары часто прибегают к некоторым хитростям.

Читайте такжеВкусные витаминные салаты: рецепты блюда из свежих овощейСледует, в частности, соблюдать пропорции продуктов – от этого зависит, будет каша слишком жидкой или слишком густой. Так, чтобы она получилась средней густоты, на литр молока (или смеси молока и воды) надо взять 6 столовых ложек манной крупы. То есть если любите жидкую манную кашу, то нужно взять крупы меньше, и наоборот.

Добавлять манку в молоко рекомендуется уже после того, как оно закипело. Засыпать крупу нужно медленно, постоянно помешивая.

Манная каша на молоке

Молоко - 200 мл

Манная крупа - 1 ст. л. с горкой

Соль - щепотка

Сахар - по вкусу

Сливочное масло - по вкусу

Стоит взять кастрюлю с толстым дном, ополоснуть емкость холодной водой. Влить в нее молоко и довести его до кипения.

Добавить в молоко соль и сахар по вкусу. Тонкой струйкой всыпать манную крупу, не прекращая помешивать во избежание образования комочков.

Варить примерно 5 минут до полного разбухания крупы, постоянно помешивая.

В готовую манную кашу добавить масло и хорошо перемешать до более воздушной консистенции. По желанию подавать можно, например, со свежими ягодами.

Манная каша на молоке и воде

Молоко - 350 мл

Вода - 150 мл

Манная крупа - 3 ст. л.

Сахар - 1 ст. л.

Соль - щепотка

Сливочное масло - по вкусу

Влить в кастрюлю молоко и воду, довести до кипения.

Убавить огонь, размешать жидкость ложкой по кругу, чтобы получилась воронка. Продолжая так размешивать, медленно всыпать манку в жидкость.

Добавить соль и сахар. Продолжать варить на слабом огне, помешивая кашу.

Сдобрить готовую кашу сливочным маслом. По желанию можно добавить щепотку корицы или ванилина – это придаст манной каше особый аромат.

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Автор: УНИАН