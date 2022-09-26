Даже опытные хозяйки задаются вопросом, как оживить вчерашнюю картошку. УНИАН собрал подборку блюд на любой вкус.
Запеканка из вчерашней картошки
- холодное пюре - 800 грамм
- 3 средних яйца
- бекон - 100 грамм
- соль, перец по вкусу
- сыр - 200 грамм
- сливочное масло
Бекон тонко нарезаем соломкой и обжариваем около двух минут до золотистости. Добавляем его в размятое пюре. Туда же выливаем слегка взбитые яйца и высыпаем специи. Все перемешиваем. Духовку разогреваем до 200 градусов. В смазанную сливочным маслом форму помещаем нашу картошку, посыпаем сыром и готовим 15 минут.
Пряная жареная картошка
Этот рецепт может стать быстрым решением проблемы - что можно приготовить из оставшейся картошки в мундире.
- вчерашняя вареная картошка - сколько осталось
- соль, паприка
- пучок укропа
- чеснок - по вкусу
- сливочное масло
Картофель нарезаем крупными кружочками. На сковороде разогреваем сливочное масло, добавляем туда картошку, специи и чеснок. Обжариваем до золотистости, затем добавляем мелко нарезанный укроп и еще раз перемешиваем.
Что сделать из вчерашней жареной картошки
- 500 грамм жаренной картошки
- 300 грамм фарша
- три яйца
- одна луковица
- 1 столовая ложка томатной пасты
- 1/4 стакан молока
- 2 столовые ложки сливочного масла
- специи
Фарш обжариваем с луком, томатной пастой и специями. Оставляем остывать, а в это время взбиваем яйца и добавляем к ним молоко. Форму для выпекания смазываем маслом. На дно выкладываем наш картофель и накрываем мясом. Сверху полить яйцами с молоком. При желании можно дополнительно украсить сыром. Выпекаем в предварительно разогретой духовке 10 минут при 180 градусах.
Картофельные ньокки
Если у вас осталось много картофельного пюре - этот рецепт для вас. Рецепт указан на 500 грамм. Взвесьте свою и увеличивайте количество ингредиентов.
- 500 грамм пюре
- 1 яйцо
- 0,5 чайной ложки соли
- 200 грамм муки
В пюре добавляем слегка взбитое яйцо и соль. Всыпаем половину муки и начинаем замешивать тесто, постепенно подсыпая оставшуюся. При необходимости можно добавить 1-2 столовые ложки муки. Тесто должно перестать липнуть. Делим его на четыре части и каждую катаем в колбаску не толще двух сантиметров. Нарезаем их на небольшие ньокки и отвариваем в подсоленной воде - они готовы сразу, как всплывут на поверхность. Ньокки хорошо переносят заморозку, их не обязательно варить сразу.