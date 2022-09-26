Блюда из картофельного пюре разнообразят меню любой семьи/ фото ua.depositphotos.com

Даже опытные хозяйки задаются вопросом, как оживить вчерашнюю картошку. УНИАН собрал подборку блюд на любой вкус.

Запеканка из вчерашней картошки

  • холодное пюре - 800 грамм
  • 3 средних яйца
  • бекон - 100 грамм
  • соль, перец по вкусу
  • сыр - 200 грамм
  • сливочное масло

Бекон тонко нарезаем соломкой и обжариваем около двух минут до золотистости. Добавляем его в размятое пюре. Туда  же выливаем слегка взбитые яйца и высыпаем специи. Все перемешиваем. Духовку разогреваем до 200 градусов. В смазанную сливочным маслом форму помещаем нашу картошку, посыпаем сыром и готовим 15 минут. 

Пряная жареная картошка

Этот рецепт может стать быстрым решением проблемы - что можно приготовить из оставшейся картошки в мундире.

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  • вчерашняя вареная картошка - сколько осталось
  • соль, паприка
  • пучок укропа
  • чеснок - по вкусу
  • сливочное масло

Картофель нарезаем крупными кружочками. На сковороде разогреваем сливочное масло, добавляем туда картошку, специи и чеснок. Обжариваем до золотистости, затем добавляем мелко нарезанный укроп и еще раз перемешиваем.

Что сделать из вчерашней жареной картошки

  • 500 грамм жаренной картошки
  • 300 грамм фарша
  • три яйца
  • одна луковица
  • 1 столовая ложка томатной пасты
  • 1/4 стакан молока
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • специи

Фарш обжариваем с луком, томатной пастой и специями. Оставляем остывать, а в это время взбиваем яйца и добавляем к ним молоко. Форму для выпекания смазываем маслом. На дно выкладываем наш картофель и накрываем мясом. Сверху полить яйцами с молоком. При желании можно дополнительно украсить сыром. Выпекаем в предварительно разогретой духовке 10 минут при 180 градусах.

Картофельные ньокки

Если у вас осталось много картофельного пюре - этот рецепт для вас. Рецепт указан на 500 грамм. Взвесьте свою и увеличивайте количество ингредиентов.

  • 500 грамм пюре
  • 1 яйцо
  • 0,5 чайной ложки соли
  • 200 грамм муки

В пюре добавляем слегка взбитое яйцо и соль. Всыпаем половину муки и начинаем замешивать тесто, постепенно подсыпая оставшуюся. При необходимости можно добавить 1-2 столовые ложки муки. Тесто должно перестать липнуть. Делим его на четыре части и каждую катаем в колбаску не толще двух сантиметров. Нарезаем их на небольшие ньокки и отвариваем в подсоленной воде - они готовы сразу, как всплывут на поверхность. Ньокки хорошо переносят заморозку, их не обязательно варить сразу.

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