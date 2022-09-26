Что можно приготовить из вчерашнего картофельного пюре и как оживить жареную картошку - читайте на УНИАН, как приготовить новые блюда.

Даже опытные хозяйки задаются вопросом, как оживить вчерашнюю картошку. УНИАН собрал подборку блюд на любой вкус.

Запеканка из вчерашней картошки

холодное пюре - 800 грамм

3 средних яйца

бекон - 100 грамм

соль, перец по вкусу

сыр - 200 грамм

сливочное масло

Бекон тонко нарезаем соломкой и обжариваем около двух минут до золотистости. Добавляем его в размятое пюре. Туда же выливаем слегка взбитые яйца и высыпаем специи. Все перемешиваем. Духовку разогреваем до 200 градусов. В смазанную сливочным маслом форму помещаем нашу картошку, посыпаем сыром и готовим 15 минут.

Пряная жареная картошка

Этот рецепт может стать быстрым решением проблемы - что можно приготовить из оставшейся картошки в мундире.

Видео дня

вчерашняя вареная картошка - сколько осталось

соль, паприка

пучок укропа

чеснок - по вкусу

сливочное масло

Картофель нарезаем крупными кружочками. На сковороде разогреваем сливочное масло, добавляем туда картошку, специи и чеснок. Обжариваем до золотистости, затем добавляем мелко нарезанный укроп и еще раз перемешиваем.

Что сделать из вчерашней жареной картошки

500 грамм жаренной картошки

300 грамм фарша

три яйца

одна луковица

1 столовая ложка томатной пасты

1/4 стакан молока

2 столовые ложки сливочного масла

специи

Фарш обжариваем с луком, томатной пастой и специями. Оставляем остывать, а в это время взбиваем яйца и добавляем к ним молоко. Форму для выпекания смазываем маслом. На дно выкладываем наш картофель и накрываем мясом. Сверху полить яйцами с молоком. При желании можно дополнительно украсить сыром. Выпекаем в предварительно разогретой духовке 10 минут при 180 градусах.

Картофельные ньокки

Если у вас осталось много картофельного пюре - этот рецепт для вас. Рецепт указан на 500 грамм. Взвесьте свою и увеличивайте количество ингредиентов.

500 грамм пюре

1 яйцо

0,5 чайной ложки соли

200 грамм муки

В пюре добавляем слегка взбитое яйцо и соль. Всыпаем половину муки и начинаем замешивать тесто, постепенно подсыпая оставшуюся. При необходимости можно добавить 1-2 столовые ложки муки. Тесто должно перестать липнуть. Делим его на четыре части и каждую катаем в колбаску не толще двух сантиметров. Нарезаем их на небольшие ньокки и отвариваем в подсоленной воде - они готовы сразу, как всплывут на поверхность. Ньокки хорошо переносят заморозку, их не обязательно варить сразу.

Вас также могут заинтересовать новости: