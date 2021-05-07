Президенту Владимиру Зеленскому внесли представление об увольнении члена Центральной избирательной комиссии Виталия Греня.
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Об этом сообщил источник в Центризбиркоме.
"Внесли представление на увольнение", - отметил собеседник.
По его словам, согласно законодательству, при возникновении соответствующих оснований для увольнения президент в 13-дневный срок вносит в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий путем увольнения с должности члена комиссии.
6 мая в Окружной административный суд Киева поступило заявление об обеспечении иска от члена ЦИК Виталия Греня. Он просил суд запретить председателю ЦИК или его заместителю вносить президенту Украины представление о его увольнении.
Сейчас суд решает, есть ли правовые основания для принятия мер обеспечения иска.
Источник УНИАН в Центризбиркоме сообщил, что внесение президенту представления об увольнении Греня вызвано тем, что он при вступлении в должность члена комиссии не избавился от одной из своих фирм, как это предусмотрено законом.
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